du samedi 27 novembre au dimanche 28 novembre à Halle aux grains

Le Noel des créateurs donne rendez-vous à tous les amoureux de l’artisanat : samedi 27 novembre de 10 h à 19 h et dimanche 28 novembre de 10 h à 18 h à la Halle aux grains de La Ferté-Saint-Aubin. De nouveaux exposants et les habituels auront plaisir à vous retrouver ! De quoi faire des heureux pour les fêtes de fin d’année. Extérieur et intérieur, Entrée Libre ! Plus d’informations sur notre site atelierilu.com

