Noël des Créateurs au château de Kerjean Saint-Vougay, 25 novembre 2022, Saint-Vougay.

Céramiques, bijoux, accessoires de mode, luminaires, vêtements, cosmétique, gourmandises… vous avez trois jours pour dénicher les pépites à cacher sous le sapin et faire plein d’heureux ! Tentés par le « Do it yourself ? Cap sur l’atelier « Les petits créateurs de Noël ». Pour s’essayer en famille à des activités manuelles et créer un objet unique. Entre deux activités, les gourmands craqueront pour les petites douceurs bio et sucrées de la boulangerie ou pour un chocolat chaud à l’espace boutique/cafétéria. Une bien jolie façon de préparer les festivités de fin d’année !

Réservation en ligne obligatoire

chateau.kerjean@cdp29.fr +33 2 98 69 93 69 https://www.cdp29.fr/fr/agenda/view/750/noel-des-createurs/

