Noël des Arts au Baryton Lanton, 27 novembre 2022, Lanton.

Noël des Arts au Baryton

8 Avenue Paul Gauguin Café Le Baryton Lanton Gironde

2022-11-27 14:00:00 – 2022-11-27 19:00:00

Café Le Baryton 8 Avenue Paul Gauguin

Lanton

Gironde

Ne ratez pas cet évènement exceptionnel organisé au Baryton le Dimanche 27 Novembre après midi : Le Noël des Arts.

En effet parce que l’art est partout présent dans nos vies et que Noël est une très belle occasion de le célébrer le Baryton a décidé de consacrer une journée aux artistes.

Au programme de cette exposition / vente six artistes talentueux qui nous ont sollicités et qui n’ont pas pu être exposés sur les murs du Baryton :

– Mireille Dom

– Jo Calliere

– Chantal Coiffic

– Alain Coiffic

– Delphine Fau

– Ludovic Mandement

