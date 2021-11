ELANCOURT La Commanderie de Saint-Quentin-en-Yvelines Élancourt Noël décalé à La Commanderie La Commanderie de Saint-Quentin-en-Yvelines ELANCOURT Catégorie d’évènement: Élancourt

L’équipe de La Commanderie vous a concocté tout un programme pour patienter jusqu’à Noël avec de nombreux rendez-vous pour petits et grands. Au programme : des ateliers pour faire ou apprendre, un marché pour vos achats de Noël, un sauna russe, des moments d’évasion et …. une patinoire dans La Chapelle ! Nous sommes heureux de vous retrouver et de passer cette fin d’année ensemble. [Découvrez le programme complet !](https://lacommanderie.sqy.fr/fr/programme/temps-forts/noel-decale-2021)

Gratuit ou payant sur les propositions

Ateliers, patinoire, sauna, marché… tout un programme pour patienter jusqu’à Noël ! La Commanderie de Saint-Quentin-en-Yvelines Route de Dampierre – CD58 ELANCOURT

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-01T14:00:00 2021-12-01T18:00:00;2021-12-04T14:00:00 2021-12-04T18:00:00;2021-12-05T14:00:00 2021-12-05T18:00:00;2021-12-08T14:00:00 2021-12-08T18:00:00;2021-12-11T11:00:00 2021-12-11T19:00:00;2021-12-12T14:00:00 2021-12-12T18:00:00

