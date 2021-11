Plédéliac Plédéliac Côtes-d'Armor, Plédéliac Noël de Solidarité Plédéliac Plédéliac Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Noël de Solidarité Plédéliac, 5 décembre 2021, Plédéliac. Noël de Solidarité Maison Escargot 4 Rue de Penthièvre Plédéliac

2021-12-05 10:00:00 – 2021-12-05 17:30:00 Maison Escargot 4 Rue de Penthièvre

Plédéliac Côtes d’Armor Plédéliac Comme chaque année, l’association CLOE / La Maison Escargot organise une vente de sapin de Noël Nordmann.

Suivant la taille de l’arbre, le prix varie entre 16 à 70€. Ils peuvent être montés sur socle (+3€) pour les arbres de taille 100 à 175cm.

Toute la journée, vous pourrez être pris en photo avec le Père Noël. Un espace salon de thé sera à votre disposition. Un coin pêche à la ligne (pour enfants) sera installé. Un vide-dressing et une foire aux tissus & mercerie seront également organisés.

Les sapins sont à réserver avant le 22 novembre. Maison Escargot 4 Rue de Penthièvre Plédéliac

