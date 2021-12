Nantes Maison de quartier La Mano Loire-Atlantique, Nantes Noël de Nantes Nord Maison de quartier La Mano Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Noël de Nantes Nord Maison de quartier La Mano, 22 décembre 2021, Nantes.

Horaire : 14:00 20:00

Gratuit : oui Les associations du quartier vous invitent au Noël de Nantes Nord le mercredi 22 décembre à la Maison de Quartier La Mano. Au programme : 14h à 17h : animations pour toute la famille Médiathèque Luce Courville / Maison de quartier la Mano 15h30 : goûter offert Maison de quartier la Mano 17h déambulation festive Départ de la Maison de quartier la Mano vers la salle de la Géraudière 18h : spectacle de magie Salle de la Géraudière – sur inscription à l’accueil de la Mano et auprès des CSC Accoord du quartier Le pass sanitaire et port du masque obligatoires Maison de quartier La Mano adresse1} Nantes Nord Nantes 44300 Nantes Nord 02 40 41 61 80 MQ-LaMano@mairie-nantes.fr

