NOËL DE LUMIERE AVEC LA SAINTE LUCIE Sarreguemines Sarreguemines Catégories d’évènement: Moselle

Sarreguemines

NOËL DE LUMIERE AVEC LA SAINTE LUCIE Sarreguemines, 13 décembre 2022, Sarreguemines. NOËL DE LUMIERE AVEC LA SAINTE LUCIE

Place du Marché Sarreguemines Moselle

2022-12-13 17:00:00 17:00:00 – 2022-12-13 18:30:00 18:30:00 Sarreguemines

Moselle À la Sainte-Lucie, le jour avance du saut d’une puce ! Participez en famille à la Fête des Lumières avec un grand spectacle de feu par la cie C’esT pAs nOus ?! Sarreguemines

dernière mise à jour : 2022-11-18 par

Détails Catégories d’évènement: Moselle, Sarreguemines Autres Lieu Sarreguemines Adresse Place du Marché Sarreguemines Moselle Ville Sarreguemines lieuville Sarreguemines Departement Moselle

Sarreguemines Sarreguemines Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sarreguemines/

NOËL DE LUMIERE AVEC LA SAINTE LUCIE Sarreguemines 2022-12-13 was last modified: by NOËL DE LUMIERE AVEC LA SAINTE LUCIE Sarreguemines Sarreguemines 13 décembre 2022 Moselle Place du Marché Sarreguemines Moselle Sarreguemines

Sarreguemines Moselle