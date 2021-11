Noël dans la cité Lescar, 6 décembre 2021, Lescar.

Noël dans la cité Lescar

2021-12-06 – 2021-12-24

Lescar Pyrénées-Atlantiques

Tous les horaires et détails sur le site de la mairie de Lescar:

– 6/12: illumination et vidéo projecteur sur la Cathédrale

– 10/12: ouverture de la patinoire extérieure. Concert des « Swing Cocottes ».

– 11/12: jeux sportifs pour enfants et dance party à la patinoire. Grande course de Noël.

– 12/12: conte musical , « une pluie d’étoiles » et « neige de plumes »

– 13/12: spectacle de Noël , « Piou Piou le rien du tout »

– 14/12 spectacle danse, musique, cirque…

– 15/12: atelier création de Noël et chants de Noël

– 16/12: grand quiz

– 17/12: Noël en chanson , vin chaud et chocolats

– 18/12: marché de Noël , spectacle: « le père Noël a disparu » et dance party à la patinoire

– 20/12: ateliers création de Noël

– 21/12: les petits jeux de Noël et contes « valiz à contes »

– 22/12 atelier création de Noël et soirée Salsa

– 23/12 Karaoké et feu d’artifice

– 24/12: dernier jour de patinoire

Lescar

