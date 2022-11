{NOËL} Concert de l’harmonie d’Abbeville Abbeville Abbeville Catégories d’évènement: Abbeville

Somme

{NOËL} Concert de l’harmonie d’Abbeville Abbeville, 10 décembre 2022, Abbeville. {NOËL} Concert de l’harmonie d’Abbeville

parvis saint-vulfran Abbeville Somme

2022-12-10 – 2022-12-10 Abbeville

Somme Concert de l’Orchestre d’Harmonie d’Abbeville dans le cadre de leur 150ème anniversaire avec le Brass Band de la Côte Picarde. Concert de l’Orchestre d’Harmonie d’Abbeville dans le cadre de leur 150ème anniversaire avec le Brass Band de la Côte Picarde. Abbeville

dernière mise à jour : 2022-11-24 par

Détails Catégories d’évènement: Abbeville, Somme Autres Lieu Abbeville Adresse parvis saint-vulfran Abbeville Somme Ville Abbeville lieuville Abbeville Departement Somme

Abbeville Abbeville Somme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/abbeville/

{NOËL} Concert de l’harmonie d’Abbeville Abbeville 2022-12-10 was last modified: by {NOËL} Concert de l’harmonie d’Abbeville Abbeville Abbeville 10 décembre 2022 Abbeville parvis saint-vulfran Abbeville Somme Somme

Abbeville Somme