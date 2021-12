Noël Chez Félix Arles, 24 décembre 2021, Arles.

Noël Chez Félix Chez Félix 32bis Rond-point Des arènes Arles

2021-12-24 – 2021-12-25 Chez Félix 32bis Rond-point Des arènes

Arles Bouches-du-Rhône

Venez passer Noël chez Félix. Le chez vous propose 2 menus :



Le menu de Noël Chez Félix

1 soupe de saison ou 6 huitres vendéennes

Joue de bœuf accompagnée d’un riz de Camargue ou de Linguines

Le dessert (pâtissier Yamamoto) et café ou thé

Tarif : 55€



Le menu végétarien

1 soupe de légume de saison ou une salade biologique composée

1 curry végétarien et son riz basmati

Le dessert (pâtissier Yamamoto) et café ou thé

Tarif : 35€



Les vins et champagne sont en supplément.

Vins biologiques régionaux : rouge, blanc, rosé (carte du restaurant)

En bouteille, en pichet 50cl, au verre.

restau.felix@gmail.com +33 4 88 09 22 87

Venez passer Noël chez Félix. Le chez vous propose 2 menus :



Le menu de Noël Chez Félix

1 soupe de saison ou 6 huitres vendéennes

Joue de bœuf accompagnée d’un riz de Camargue ou de Linguines

Le dessert (pâtissier Yamamoto) et café ou thé

Tarif : 55€



Le menu végétarien

1 soupe de légume de saison ou une salade biologique composée

1 curry végétarien et son riz basmati

Le dessert (pâtissier Yamamoto) et café ou thé

Tarif : 35€



Les vins et champagne sont en supplément.

Vins biologiques régionaux : rouge, blanc, rosé (carte du restaurant)

En bouteille, en pichet 50cl, au verre.

Chez Félix 32bis Rond-point Des arènes Arles

dernière mise à jour : 2021-12-20 par