2022-12-02 10:00:00 10:00:00 – 2022-12-23 19:00:00 19:00:00

Vendredi 2 au vendredi 23 décembre de 10h/18h en semaine et week-end 10h/19h

Le Village de Noël ouvre ses portes sur le môle du port, chalets traditionnels, manèges

Dépose ta lettre dans la boîte aux lettres du Père Noël au gymnase Alain Calmat (du 2 au 20/12)



Vendredi 2

Illuminations à 18h dans tout le village



Vendredi 9

18h chants de Noël avec la chorale arpèges

18h30 vin et chocolat chaud offerts par l’Office de tourisme et distribution de bâtons lumineux

19h danses folkloriques avec l’association Lou Fanau



Samedi 10

14h-16h la fontaine aux jouets France Bleue Provence avec la participation du Secours Populaire et du Secours Catholique

10h-19h Marché de Noël et ferme pédagogique le long des quais du port



Samedi 10 au dimanche 20

Opération « les boîtes de Noël » proposée par l’association Génération Active Côte Bleue (dépôt gymnase Alain Calmat)

Tournée des Chants de Noël du Département à 19h musique du monde à la salle des Arts



Dimanche 11

15h Arrivée du père Noël sur le port

16h Magic Land, le monde merveilleux des plus célèbres dessins animés

au parking des girelles



Mercredi 14

Pêche à la ligne proposée par le Secours Catholique



Samedi 17

Grande Parade de Noël rendez-vous à 18h au gymnase Alain Calmat

et retour au gymnase pour le spectacle

10h-19h Marché de Noël le long des quais du port



Dimanche 18

13h30/17h30 La maison du Père Noël, photo avec le père Noël



Mercredi 21

15h/16h30 Les Ateliers créatifs de Noël

Inscription (biblio) 04 42 45 38 79 (gratuit et place limitée)

C’est Noël, Sausset revêt son habit de lumière.

Village de Noël des enfants et des gourmets , chalets traditionnels, opération jouets, arrivée du père Noël et grande parade de Noël, marché de noël

