Noël celtique Kerpert

2021-12-18 14:00:00 – 2021-12-18 19:00:00

Kerpert Côtes d’Armor Kerpert Côtes-d’Armor Bretagne Marché de Noël dès 14h avec artisans, producteurs locaux, ateliers créatifs pour les enfants et présence du Père Noël. Concert à l’Eglise à 16h et illumination du sapin à 18h. +33 7 86 06 08 31 Marché de Noël dès 14h avec artisans, producteurs locaux, ateliers créatifs pour les enfants et présence du Père Noël. Concert à l’Eglise à 16h et illumination du sapin à 18h. Kerpert

dernière mise à jour : 2021-12-14 par Office de tourisme de Guingamp – Baie de Paimpol SIT BretonSIT Breton

