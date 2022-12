Noël Celte Marseille 2e Arrondissement Marseille 2e Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Bouches-du-Rhône Quatre grands noms, quatre grandes voix de la musique celtique se réunissent sous la direction artistique de Pascal Chardome et Didier Laloy pour interpréter les mélodies les plus intenses de leurs cultures respectives.



Ce spectacle nous emmène au cœur des terres de contrastes et de résistances, des lieux de légendes toujours porteurs de traditions. Un voyage à travers les chants qui invite avec puissance et émotion au cœur même de cet esprit et des traditions celtes.



• Jeudi 15 décembre à 19h

Église Sainte-Marguerite, place Antide Boyer, 9e



• Mercredi 21 décembre à 20h

Grand concert au Cepac Silo, 35, quai du Lazaret, 2e



Concerts organisés par le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône dans le cadre de la tournée des « Chants de Noël ».



Entrée libre dans la limite des places disponibles.

