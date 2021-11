Guérande Porte Saint-Michel Guérande, Loire-Atlantique Noël by Light – Visite-jeu en famille Porte Saint-Michel Guérande Catégories d’évènement: Guérande

Noël by Light – Visite-jeu en famille Porte Saint-Michel, 22 décembre 2021, Guérande. Noël by Light – Visite-jeu en famille

Porte Saint-Michel, le mercredi 22 décembre à 15:30

Une enveloppe, un message à l'intérieur, et surtout une mission mystérieuse. Mais l'accomplirez-vous jusqu'au bout ? Le Musée a besoin de vous pour une enquête de la plus haute importance, mais chut… On ne peut pas vous en dire plus ici. En famille, venez explorer la Porte Saint-Michel à travers une série d'épreuves qui vous demanderont de la réflexion, mais pas seulement. La coopération entre petits et grands sera ici indispensable ! Au fil des salles, en autonomie, vous entrerez au cœur d'une histoire surprenante qui ne vous laissera pas insensibles. L'enquête en famille est une façon originale de découvrir la Porte Saint-Michel dans laquelle vous ne verrez pas le temps passer. Pour les familles de grands enquêteurs et enquêtrices ! La logique sera votre meilleure arme dans cette mission accessible à tous. Entre 2 et 6 personnes, dont un adulte minimum. Conseillé à partir de 6 ans. Sans réservation, dans la limite des places disponible.

2021-12-22T15:30:00 2021-12-22T16:30:00

