Noël by Light – Le Marché de Noël des Comités de Jumelage Ecole Sainte-Marie, 18 décembre 2021, Guérande.

Les comités de jumelage de Dinkelsbühl, Dolgellau et Castro-Marim vous invitent à voyager au sein de leur marché de Noël traditionnel et gourmand. En plus des espaces restauration et buvette, des animations sont proposées : contes, activités familiales, musique et chants de Noël avec des élèves du collège Jacques Brel et les Veuzous de la Presqu’île. Saint Nicolas sera présent tout le week-end ! Entrée libre.

Ecole Sainte-Marie Impasse de la Prévôté 44350 Guerande Guérande Loire-Atlantique



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-18T10:00:00 2021-12-18T19:00:00