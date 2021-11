Guérande Intra-muros 44350 Guerande Guérande, Loire-Atlantique Noël by Light – Le jeu sous toutes ses formes Intra-muros 44350 Guerande Guérande Catégories d’évènement: Guérande

Loire-Atlantique

Noël by Light – Le jeu sous toutes ses formes Intra-muros 44350 Guerande, 4 décembre 2021, Guérande. Noël by Light – Le jeu sous toutes ses formes

du samedi 4 décembre au dimanche 2 janvier 2022 à Intra-muros 44350 Guerande

1, 2 , 3, Noël ! Des cadeaux géants par ici, des jouets en pagaille par-là, la Ville vous invite à retomber en enfance et profiter des fêtes pour vous enchanter ! Pour cette édition 2021 où le jeu est à l’honneur, les petits comme les grands pourront s’amuser à l’infini grâce au parcours imaginé par le street-artiste « Du bon sens » et les services de la Ville. Sauter, danser, rire et trébucher sur des jeux au sol grandeur nature. Laissez-vous surprendre et surtout profitez-en, ils sont éphémères ! Découvrez aussi les animations dans les villages, notamment les marchés de Noël de Saillé et la Madeleine. Je joue, tu joues, nous jouons… ensemble ! 1, 2 , 3, Noël ! Des cadeaux géants par ici, des jouets en pagaille par-là, la Ville vous invite à retomber en enfance et profiter des fêtes pour vous enchanter ! Pour cette édition 2021 où le j… Intra-muros 44350 Guerande Intra-muros 44350 Guerande Guérande Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-04T09:00:00 2021-12-04T19:00:00;2021-12-05T09:00:00 2021-12-05T19:00:00;2021-12-06T09:00:00 2021-12-06T19:00:00;2021-12-07T09:00:00 2021-12-07T19:00:00;2021-12-08T09:00:00 2021-12-08T19:00:00;2021-12-09T09:00:00 2021-12-09T19:00:00;2021-12-10T09:00:00 2021-12-10T19:00:00;2021-12-11T09:00:00 2021-12-11T19:00:00;2021-12-12T09:00:00 2021-12-12T19:00:00;2021-12-13T09:00:00 2021-12-13T19:00:00;2021-12-14T09:00:00 2021-12-14T19:00:00;2021-12-15T09:00:00 2021-12-15T19:00:00;2021-12-16T09:00:00 2021-12-16T19:00:00;2021-12-17T09:00:00 2021-12-17T19:00:00;2021-12-18T09:00:00 2021-12-18T19:00:00;2021-12-19T09:00:00 2021-12-19T19:00:00;2021-12-20T09:00:00 2021-12-20T19:00:00;2021-12-21T09:00:00 2021-12-21T19:00:00;2021-12-22T09:00:00 2021-12-22T19:00:00;2021-12-23T09:00:00 2021-12-23T19:00:00;2021-12-24T09:00:00 2021-12-24T19:00:00;2021-12-25T09:00:00 2021-12-25T19:00:00;2021-12-26T09:00:00 2021-12-26T19:00:00;2021-12-27T09:00:00 2021-12-27T19:00:00;2021-12-28T09:00:00 2021-12-28T19:00:00;2021-12-29T09:00:00 2021-12-29T19:00:00;2021-12-30T09:00:00 2021-12-30T19:00:00;2021-12-31T09:00:00 2021-12-31T19:00:00;2022-01-01T09:00:00 2022-01-01T19:00:00;2022-01-02T09:00:00 2022-01-02T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Guérande, Loire-Atlantique Autres Lieu Intra-muros 44350 Guerande Adresse Intra-muros 44350 Guerande Ville Guérande lieuville Intra-muros 44350 Guerande Guérande