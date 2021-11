Guérande Intra-muros 44350 Guerande Guérande, Loire-Atlantique Noël by Light – Lancement des festivités Intra-muros 44350 Guerande Guérande Catégories d’évènement: Guérande

Inauguration du Noël by Light avec la fanfare Le Grand Machin Chose. À partir de 15h30 en déambulation dans la cité médiévale et à 17h30, place Saint-Aubin. Rendez-vous autour du sapin géant pour participer à ce moment festif, convivial et chaleureux. Émerveillement garanti, la magie des fêtes peut opérer ! Et à 18h, place Saint-Aubin, lancement des illuminations du sapin géant et de Guérande by light en présence du Maire et de l'équipe municipale.

