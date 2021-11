Guérande Porte Saint-Michel 44350 Guerande Guérande, Loire-Atlantique Noël by Light – La marche aux lumières Porte Saint-Michel 44350 Guerande Guérande Catégories d’évènement: Guérande

Loire-Atlantique

Noël by Light – La marche aux lumières Porte Saint-Michel 44350 Guerande, 18 décembre 2021, Guérande. Noël by Light – La marche aux lumières

Porte Saint-Michel 44350 Guerande, le samedi 18 décembre à 16:30

Accompagnés du veilleur de nuit et des Veuzous de la Presqu’île, plongez dans l’ambiance de Noël lors de cette balade nocturne. Lanternes à retirer Porte Saint-Michel à partir de 16h30 puis départ de la Porte Saint-Michel à 18h. Accompagnés du veilleur de nuit et des Veuzous de la Presqu’île, plongez dans l’ambiance de Noël lors de cette balade nocturne. Lanternes à retirer Porte Saint-Michel à partir de 16h30 puis dépa… Porte Saint-Michel 44350 Guerande Porte Saint-Michel 44350 Guerande Guérande Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-18T16:30:00 2021-12-18T02:30:00

Détails Catégories d’évènement: Guérande, Loire-Atlantique Autres Lieu Porte Saint-Michel 44350 Guerande Adresse Porte Saint-Michel 44350 Guerande Ville Guérande lieuville Porte Saint-Michel 44350 Guerande Guérande