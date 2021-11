Guérande Centre Culturel Athanor Guérande, Loire-Atlantique Noël by Light – Jeux grandeur nature Centre Culturel Athanor Guérande Catégories d’évènement: Guérande

Centre Culturel Athanor, le mercredi 22 décembre à 14:30

Rendez-vous à Athanor pour découvrir des jeux géants, aussi grands que vous ! Entrée libre.

Centre Culturel Athanor
2 Avenue Anne de Bretagne
44350 Guerande
Guérande
Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-22T14:30:00 2021-12-22T18:00:00

