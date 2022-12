NOËL BY LIGHT – EXPOSITION: L’ASTRONOMIE SE LA RACONTE Guérande Guérande Catégories d’évènement: Guérande

Loire-Atlantique

NOËL BY LIGHT – EXPOSITION: L’ASTRONOMIE SE LA RACONTE Guérande, 15 décembre 2022, Guérande . NOËL BY LIGHT – EXPOSITION: L’ASTRONOMIE SE LA RACONTE Place du Marché au Bois Guérande Loire-Atlantique

2022-12-15 – 2022-12-15 Guérande

Loire-Atlantique Pourquoi la Terre et Mars ne sont-elles pas si différentes ? Combien d’exoplanètes ont été découvertes à ce jour ? Conçue sur un mode très graphique, coordonnée par l’Observatoire National de Paris et co-réalisée par 19 laboratoires de recherche français, cette exposition aborde des thématiques d’astrophysique et pose un regard nouveau sur les conditions d’apparition de la vie.

À découvrir le long des remparts. Guérande

dernière mise à jour : 2022-12-13 par

Détails Catégories d’évènement: Guérande, Loire-Atlantique Autres Lieu Guérande Adresse Place du Marché au Bois Guérande Loire-Atlantique Ville Guérande lieuville Guérande Departement Loire-Atlantique

Guérande Guérande Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/guerande/

NOËL BY LIGHT – EXPOSITION: L’ASTRONOMIE SE LA RACONTE Guérande 2022-12-15 was last modified: by NOËL BY LIGHT – EXPOSITION: L’ASTRONOMIE SE LA RACONTE Guérande Guérande 15 décembre 2022 Guérande Loire-Atlantique place du Marché au bois Guérande Loire-Atlantique

Guérande Loire-Atlantique