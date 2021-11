Guérande Médiathèque Samuel Beckett Guérande, Loire-Atlantique Noël by light – Conte : Aglagla ! Médiathèque Samuel Beckett Guérande Catégories d’évènement: Guérande

Cette nuit-là, quand Théo a ouvert la porte du frigo, il y a fait une drôle de rencontre… Il fait frisquet dans ces contes là ! Les ours ont froid aux pattes, le ventre des petits gloutons gragouille, le nez des sorcières gèle… mais tant qu’on a le cœur chaud, hein… Et ce n’est pas Aglagla qui vous dira le contraire ! Ces contes parlent de nos hivers, qu’ils soient extérieurs ou intérieurs. Le temps du froid, c’est celui de la lutte pour la survie, de la confrontation à la faim, la solitude, la peur, un temps nécessaire pour pouvoir se métamorphoser et grandir, apprendre à s’entraider et à partager, mieux vivre ensemble, reprendre des forces et renaître ! À partir de 4 ans.

