Noël by Light – Ciné M’Accueille Ciné Presqu’île, 17 décembre 2021, Guérande.

Noël by Light – Ciné M’Accueille

Ciné Presqu’île, le vendredi 17 décembre à 14:15

Projection du film Last Christmas dans des conditions handi-accueillantes. Dans des conditions handi-accueillantes, les spectateurs bénéficient d’un niveau sonore et d’une luminosité adaptés et d’une salle accessible à tous. De plus, une équipe de bénévoles de l’association Handy-Rétro et des professionnels formés sont présents pour accueillir et orienter le public. Synopsis du film : Kate traîne derrière elle une série de mauvaises décisions et erre dans Londres au son des grelots accrochés à ses bottes de lutin, seul emploi qu’elle ait réussi à décrocher dans une boutique de Noël. C’est pourquoi elle n’en croit pas ses yeux quand elle rencontre Tom qui semble voir en elle bien plus que ce qu’elle laisse paraître. Alors que la ville se pare de ses plus beaux atours pour les fêtes de fin d’année, rien ne semblait les prédisposer à nouer une relation. Mais parfois, il suffit de laisser opérer la magie de Noël, d’ouvrir son cœur et d’y croire… Sur réservation.

Ciné Presqu’île 4 avenue Anne de Bretagne 44350 Guerande Guérande Loire-Atlantique



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-17T14:15:00 2021-12-17T16:00:00