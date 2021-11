Guérande Chapelle Notre Dame La Blanche Guérande, Loire-Atlantique Noël by Light – Chants de Noël Chapelle Notre Dame La Blanche Guérande Catégories d’évènement: Guérande

Loire-Atlantique

Chapelle Notre Dame La Blanche, le samedi 18 décembre à 11:30

Pour suivre la tradition des fêtes, venez écouter les plus belles chansons de Noël : 11h30 : Élèves du Conservatoire intercommunal de Cap Atlantique 15h : Plaisir de chanter, association des AVF 16h : Orchestre de l'Harmonie du Pays Blanc 17h : Chorale Mosaïque

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-18T11:30:00 2021-12-18T21:30:00

