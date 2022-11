Noël Bleu – Spectacle « La cour des fées »

Noël Bleu – Spectacle « La cour des fées », 10 décembre 2022, . Noël Bleu – Spectacle « La cour des fées »



2022-12-10 – 2022-12-10 Tout doucement, comme dans un souffle, d’étranges fées lumineuses glissent mystérieusement sur le sol à la rencontre du public, escortées par un géant de 4 mètres de haut. Ces magiciennes immenses, fluides et féminines semblent irréelles de beauté et de grâce. Laissez-vous emporter dans leur sillage, au cours d’une promenade nocturne pleine de poésie, dans un univers sonore éthéré, envoûtant et féerique. Départ de l’église Notre Dame jusqu’à l’église St. Léger. D’étranges fées lumineuses glissent mystérieusement sur le sol à la rencontre du public, escortées par un géant de 4 mètres de haut. Départ de l’église Notre Dame jusqu’à l’église St Léger. dernière mise à jour : 2022-11-21 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville