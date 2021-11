Noël bleu “En avant la musique” – La Tit’fanfare CirKus Guebwiller, 26 décembre 2021, Guebwiller.

Noël bleu “En avant la musique” – La Tit’fanfare CirKus Guebwiller

2021-12-26 17:00:00 – 2021-12-19

Guebwiller 68500 Guebwiller

EUR Résumé : La Tit’fanfare CirKus croise les musiques du monde et les arts du cirque. Les musiciens jouent une musique ensoleillée, festive et métissée, qui invite à danser ! Dans leur sillage vire voltent des artistes de cirque, des acrobates téméraires, des jongleurs fous, des échassiers, qui invoquent la magie du feu, à la nuit tombée. Un mélange visuel et sonore enflammé, pour un spectacle haut en couleurs et en formes.

Départ de l’Eglise St-Léger jusqu’à l’Eglise Notre Dame.

+33 3 89 76 80 61

