Noël Bastida La Bastide-Clairence, 10 décembre 2022, La Bastide-Clairence.

Noël Bastida

Place des Arceaux La Bastide-Clairence Pyrnes-Atlantiques

2022-12-10 12:00:00 – 2022-12-10

La Bastide-Clairence

Pyrnes-Atlantiques

12h : stand gourmand avec taloas, bière, vin, chocolat chaud et crêpes.

13h : animation musicale avec les « Xanbels », atelier créatif proposé par les Ainés et lecture de contes de Noël avec Liber et Litterae jusqu’à 15h.

14h : mutxikos animés par Esperantza.

15h : surprise pour les enfants à la Maison Darrieux.

16h30 : défilé des géants et visite du Père Noël.

17h : animation musicale avec le groupe Mendixola.

18h : illumination du sapin.

Possible annulation en cas de mauvais temps.

+33 5 59 29 65 05

Olivia

La Bastide-Clairence

