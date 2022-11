Noël Baroque – Les chants de Noël du département Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône L’ensemble Concerto Soave propose un programme exceptionnel autour de trois thématiques propres au temps de Noël : l’Amour, la Gloire et la Nativité. Il offre ainsi au public une aventure unique avec la découverte d’un répertoire magique, profondément lié à l’histoire et à la formation de notre continent. De Josquin des Près, le Prince de la polyphonie, qui fut au service du Roi René à Aix-en- Provence, à Monteverdi, le Beethoven baroque, qui a bouleversé la musique occidentale, on découvre comment s’est formée la musique « moderne ». La tournée des Chants de Noël organisé par le département propose un concert gratuit à Aix-en-Provence, église Saint Jean de Malte Place Saint Jean de Malte Eglise Saint Jean de Malte Aix-en-Provence

