Noël baroque "de la Provence à l'Italie" Roquevaire, 11 décembre 2021

Place de l'Eglise Eglise Saint Vincent Roquevaire

2021-12-11 – 2021-12-11 Place de l’Eglise Eglise Saint Vincent

Roquevaire Bouches-du-Rhône Roquevaire

Très inspiré par la musique baroque italienne, c’est tout naturellement que l’ensemble Concerto Soave, provençal d’adoption, propose un programme dédié au temps de Noël autour de l’Italie et de la Provence.

En 13 étapes, en référence à la tradition provençale des 13 desserts, ce concert exalte la joie de la Nativité à travers l’émerveillement des bergers se rendant à la crèche. Au fil d’extraits d’une magnifique pastorale de Noël, véritable “crèche sonore”, l’ensemble rend hommage à Marc-Antoine Charpentier, l’un des plus grands compositeurs baroques français.



La partie italienne du concert puise parmi les chefs-d’œuvre sacrés du baroque italien du 17e siècle, à travers les œuvres de Maurizio Cazzati et Giacomo Antonio Perti, les plus importants représentants de la musique à Bologne.



Enfin, pour compléter ce tableau de la Nativité, Concerto Soave a choisi des Noëls instrumentaux de Charpentier, basés sur des chants populaires, ainsi que des brillants motets de l’Avignonnais Jean-Joseph Mouret et de l’Aixois André Campra, illustrant le haut degré de perfection atteint par la tradition provençale à l’époque baroque.

67 concerts gratuits du 3 au 22 décembre

Noël en chansons, Noël baroque de la Provence à l’Italie, Noël fantaisies napolitaines, Noël Thrace, Noël répertoire américain, Noël polyphonique.

+33 4 42 04 26 89 https://www.departement13.fr/chantsdenoel/

