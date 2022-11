Noël avec les métiers d’art Dijon, 16 décembre 2022, Dijon.

Noël avec les métiers d’art

EUR 0 L’association des Métiers d’Art en Côte d’Or organise une exposition vente au Cellier de Clairvaux avec le soutien de la Mairie de Dijon le vendredi 16 décembre, de 14h à 19h, le samedi 17 et dimanche 18 décembre de 10h à 19h. Venez trouver des pièces uniques et artisanales pour offrir pendant les fêtes !

L’Association des Métiers d’Art en Côte d’Or (www.metiersdartencotedor.com ; metiersdartencotedor@gmail.com) est née en 2014 de la volonté des artisans d’art de promouvoir et sensibiliser le public et les institutions à la diversité et à la richesse de leurs savoir faire.

Outre un recueil présentant une tre

ntaine d’artisans dans leur atelier et leurs réalisations , créations, l’association participe régulièrement aux Journées Européennes des Métiers d’Art , au Salon des Antiquaires de Dijon et organise des évènements pour mettre en avant les métiers de la création et de la restauration du patrimoine (expositions de Terre et de Verre 1,2, 3 en octobre ces dernières années, Noël avec Les Métiers d’Art).

L’évènement : « Noël avec les Métiers d’Art « . DE MULTIPLES TALENTS pour une AVALANCHE de CADEAUX.

Lors de cette deuxième édition l’association présente divers artisans d’art de Bourgogne Franche Comté.

A la veille de Noël, ce sera l’occasion pour les visiteurs de trouver des idées cadeaux originales, pièces uniques alliant créativité et savoir faire.

metiersdartencotedor@gmail.com http://www.metiersdartencotedor.fr/

