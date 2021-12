Pont-l'Abbé Pont-l'Abbé Finistère, Pont-l'Abbé Noël avec la Maison pour Tous Pont-l’Abbé Pont-l'Abbé Catégories d’évènement: Finistère

Pont-l’Abbé Finistère Pont-l’Abbé La Maison pour Tous propose un après-midi d’animations pour Noël.

14 h : jeux de société à la médiathèque Julien Gracq

17 h : spectacle tout public au patronage Laïque. Fred Spector et ses deux lutins mènent l’enquête. L’étoile de Noël a disparu. Il faut vite la retrouver pour que l’usine à jouets puisse redémarrer . La Maison pour Tous propose un après-midi d’animations pour Noël.

