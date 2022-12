Noël avant l’heure ! Le Teich Le Teich Catégories d’évènement: Gironde

Noël avant l'heure ! Le Teich, 21 décembre 2022

Gironde L’Office de Tourisme du Teich fête Noël !Rendez-vous à l’Office le 21 décembre pour une journée portes ouvertes. « NOËL AVANT L’HEURE ».

Chocolat chaud offert, exposition photos de Frédéric Lamothe et marché de producteurs.

Cette manifestation s’adresse à tous les habitants du Teich. Un grand concours (avec l’aimable participation des commerçants du Teich) est organisé à partir du 1er décembre jusqu’au 20 décembre. Chaque participant doit faire tamponner son livret chez les 21 commerçants cités ( aucune obligation d’hachat) et le remettre rempli à l’office de tourisme. Le tirage au sort du Grand Gagnant aura lieu à 16h00 en présence du Père Noël.

