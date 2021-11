Mareau-aux-pres Halle de Mareau-aux-prés Mareau-aux-Prés Noël avant l’heure Halle de Mareau-aux-prés Mareau-aux-pres Catégorie d’évènement: Mareau-aux-Prés

Halle de Mareau-aux-prés, le samedi 11 décembre

L’association Mareau z’idées propose son marché de Noël le samedi 11 décembre de 11h à 19h sous la halle de Mareau-aux-prés. Les artisans et créateurs qui exposeront et vendront leurs œuvres à la vente sont tous locaux et l’association proposera gratuitement des boissons chaudes aux visiteurs. A 18h le défilé aux lumières des lampions emmènera le cortège des enfants à la recherche du père Noël qui se cache dans le village. Cette belle journée se terminera avec le Père Noël sous la halle ! Noël avant l’heure à Mareau ! Halle de Mareau-aux-prés Rue du Stade, Mareau-aux-pres Mareau-aux-pres

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-11T10:00:00 2021-12-11T18:00:00

