Noël aux Tuileries Jardin des Tuileries Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Noël aux Tuileries Jardin des Tuileries, 19 novembre 2022, Paris. Du samedi 19 novembre 2022 au dimanche 08 janvier 2023 :

. payant Certaines activités peuvent être payantes Le marché de Noël des Tuileries invite toute la famille dans le célèbre jardin de Paris, à deux pas du Louvre du 19 novembre au 8 janvier. Pour la saison des fêtes, un marché de Noël s’installera tout près du Louvre. Retrouvez de nombreuses idées cadeaux, des jeux et des gourmandises dans une centaine de chalets en bois. Des animations sont également au programme avec notamment des manèges : train fantôme, chaises volantes, petit train, Grande Roue, labyrinthes… Des stands sont présents pour se restaurer et une patinoire de Noël est installée pour l’occasion. De quoi s’amuser en famille pour les fêtes de fin d’année. Jardin des Tuileries Jardin des Tuileries 75001 Paris Contact :

Guillaume Bontemps / Ville de Paris Noël

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Jardin des Tuileries Adresse Jardin des Tuileries Ville Paris lieuville Jardin des Tuileries Paris Departement Paris

Jardin des Tuileries Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Noël aux Tuileries Jardin des Tuileries 2022-11-19 was last modified: by Noël aux Tuileries Jardin des Tuileries Jardin des Tuileries 19 novembre 2022 Jardin des Tuileries Paris Paris

Paris Paris