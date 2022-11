Noël aux Quatre-Moulins Brest Brest Catégories d’évènement: Brest

Finistère Ateliers, calèche et gourmandises vous attendent pour fêter Noël comme il se doit. Shârluber sera de la fête avec 1 concert le matin et 1 concert l’après-midi. Mairie de quartier des Quatre-moulins Mairie 200 rue Anatole France Brest

