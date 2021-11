Brest Brest Brest, Finistère Noël aux Quatre Moulins Brest Brest Catégories d’évènement: Brest

Finistère

Noël aux Quatre Moulins Brest, 23 décembre 2021, Brest. Noël aux Quatre Moulins Mairie des Quatre-Moulins 200 rue Anatole France Brest

2021-12-23 – 2021-12-23 Mairie des Quatre-Moulins 200 rue Anatole France

Brest Finistère Des tours de calèche, des activités manuelles, des jeux et d’autres surprises…

Mairie de quartier des Quatre-Moulins Spectacle (sur réservation)

Jo’ a une vieille voiture. Jo’ pêche de tout, Jo’ ne pêche rien, les yeux dans les nuages, là où sont lovés ses rêves.

Ça peut mener très loin d’être une tête en l’air !

Compagnie Une de plus – 0/4 ans, durée 30 min – De 10h à 10h30 et de 16h à 16h30 Des tours de calèche, des activités manuelles, des jeux et d’autres surprises…

Mairie de quartier des Quatre-Moulins Spectacle (sur réservation)

Jo’ a une vieille voiture. Jo’ pêche de tout, Jo’ ne pêche rien, les yeux dans les nuages, là où sont lovés ses rêves.

Ça peut mener très loin d’être une tête en l’air !

Compagnie Une de plus – 0/4 ans, durée 30 min – De 10h à 10h30 et de 16h à 16h30 Mairie des Quatre-Moulins 200 rue Anatole France Brest

dernière mise à jour : 2021-11-20 par

Détails Catégories d’évènement: Brest, Finistère Autres Lieu Brest Adresse Mairie des Quatre-Moulins 200 rue Anatole France Ville Brest lieuville Mairie des Quatre-Moulins 200 rue Anatole France Brest