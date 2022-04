Noël aux lampions Belfort, 17 décembre 2022, Belfort.

Noël aux lampions Belfort 2 Place de l’Arsenal Belfort

2022-12-17 16:30:00 – 2022-12-17 18:00:00 Belfort 2 Place de l’Arsenal

Belfort Territoire-de-Belfort

2.5 2.5 EUR Immergez-vous dans l’ambiance des fêtes de fin d’année et revivez les traditions de Noël. Depuis quand fêtons-nous Noël ? Pourquoi décorons-nous un sapin ?… Pour que la magie soit totale, des lampions multicolores accompagneront vos pas.

A partir de 7 ans (merci de respecter la consigne d’âge). Prévoir chaussures et vêtements adaptés.

Mesures Covid 19 : nous appliquons les consignes gouvernementales selon l’évolution de la crise sanitaire.

Visite non remboursable, non échangeable.

Belfort 2 Place de l’Arsenal Belfort

