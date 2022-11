Noël aux Houches Les Houches Les Houches Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Noël aux Houches Les Houches, 18 décembre 2022

Place du village Les Houches

2022-12-18 17:00:00 – 2022-12-20 20:00:00

Haute-Savoie 3 jours de spectacles et d’animation sur la place du village des Houches autour des chalets de noël tenus par les associations des Houches afin de vous régaler avec des produits de noël. Avec chaque soir un show lasers à ne pas manquer ! Les Houches

