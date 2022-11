Noël aux Halles du Scilt à Schiltigheim Schiltigheim Schiltigheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Schiltigheim

Noël aux Halles du Scilt à Schiltigheim Schiltigheim, 10 décembre 2022, Schiltigheim. Noël aux Halles du Scilt à Schiltigheim

15b rue Principale Schiltigheim Bas-Rhin

2022-12-10 – 2022-12-24 Schiltigheim

Bas-Rhin Schiltigheim Durant le mois de décembre, les Halles gourmandes et culturelles de Schiltigheim proposent une foule d’animations de Noël à destination des enfants (et des plus grands…). Les visiteurs disposeront également d’une offre commerciale enrichie les durant les week-ends.

Rendez-vous aux Halles du Scilt pour un Noël gourmand et animé ! +33 3 88 83 90 00 Schiltigheim

dernière mise à jour : 2022-11-10 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Schiltigheim Autres Lieu Schiltigheim Adresse 15b rue Principale Schiltigheim Bas-Rhin Ville Schiltigheim lieuville Schiltigheim Departement Bas-Rhin

Schiltigheim Schiltigheim Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/schiltigheim/

Noël aux Halles du Scilt à Schiltigheim Schiltigheim 2022-12-10 was last modified: by Noël aux Halles du Scilt à Schiltigheim Schiltigheim Schiltigheim 10 décembre 2022 15b rue Principale Schiltigheim Bas-Rhin Bas-Rhin Schiltigheim

Schiltigheim Bas-Rhin