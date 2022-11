Noël aux Communs 2022 Cormatin, 2 décembre 2022, Cormatin.

Noël aux Communs 2022

2022-12-02 10:00:00 – 2022-12-31 18:00:00

Les pièces délicates et diluées de Marion Guillermin côtoient la vaisselle et sculpture d’Aline Lafollie qui porte son attention sur l’usage, le toucher et l’émotion que procure l’objet. Des émaux mats tout en nuances.

Léa Brodiez crée des pièces dont le rythme du façonnage et du décor s’accordent pour donner à chaque pièce une variation singulière.

La couleur et l’humour : une évidence dans le travail de Sophy Mc Keith, poterie utilitaire de basse température décorative baroque et colorée !

Enfin le feu des cuissons au bois de Lauriane Firoben nous interpelle. Ses terres sigillées expriment l’alchimie de la terre, du feu et de la fumée. Les pièces vibrent de flammés solaires ou de brumes vaporeuses.

lescommuns.ceramique@gmail.com +33 3 85 32 98 94 http://www.lescommuns-ceramique.fr/

