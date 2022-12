NOËL AUX BOIS D’ANJOU Les Bois d’Anjou Les Bois d'Anjou Les Bois d'Anjou Catégories d’évènement: Les Bois d'Anjou

Maine-et-Loire

NOËL AUX BOIS D’ANJOU Les Bois d’Anjou, 17 décembre 2022, Les Bois d'Anjou Les Bois d'Anjou. NOËL AUX BOIS D’ANJOU Brion place Saint Gervais Les Bois d’Anjou Maine-et-Loire place Saint Gervais Brion

2022-12-17 – 2022-12-17

place Saint Gervais Brion

Les Bois d’Anjou

Maine-et-Loire Les Bois d’Anjou Noël aux Bois d’Anjou est un moment festif, convivial et accessible à tous pour rassembler les habitants avant les festivités de fin d’année. Profitez de plusieurs animations lors de cet après-midi :Marché de Noël de 14h à 19h animé par les associations et artisans locaux, Spectacle pour les enfants à 17h30, Feu d’artifice à 18h30 .Buvette et petite restauration sur place. NOËL AUX BOIS D’ANJOU http://www.boisdanjou.fr/ place Saint Gervais Brion Les Bois d’Anjou

dernière mise à jour : 2022-12-14 par

Détails Catégories d’évènement: Les Bois d'Anjou, Maine-et-Loire Autres Lieu Les Bois d'Anjou Adresse Les Bois d'Anjou Maine-et-Loire place Saint Gervais Brion Ville Les Bois d'Anjou Les Bois d'Anjou lieuville place Saint Gervais Brion Les Bois d'Anjou Departement Maine-et-Loire

Les Bois d'Anjou Les Bois d'Anjou Les Bois d'Anjou Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/les-bois-danjou-les-bois-danjou/

NOËL AUX BOIS D’ANJOU Les Bois d’Anjou 2022-12-17 was last modified: by NOËL AUX BOIS D’ANJOU Les Bois d’Anjou Les Bois d'Anjou 17 décembre 2022 Brion place Saint Gervais Les Bois d'Anjou Maine-et-Loire Les Bois d'Anjou Maine-et-Loire Les Bois-d'Anjou maine-et-loire

Les Bois d'Anjou Les Bois d'Anjou Maine-et-Loire