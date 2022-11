Noël aux 3 Platanes Nyons Nyons Catégories d’évènement: Drme

Nyons

Noël aux 3 Platanes Nyons, 3 décembre 2022, Nyons. Noël aux 3 Platanes

Les Trois Platanes Rue de la Maladrerie Nyons Drme Rue de la Maladrerie Les Trois Platanes

2022-12-03 10:00:00 10:00:00 – 2022-12-03 19:00:00 19:00:00

Rue de la Maladrerie Les Trois Platanes

Nyons

Drme Artisans et artistes vous invitent autour d’un vin chaud et de quelques douceurs pour partager cette journée avant Noël. Bijoux, céramique, peinture, photographie, tapisserie. gaia.durivau@wanadoo.fr +33 6 20 04 60 99 https://www.facebook.com/lestroisplatanes/ Rue de la Maladrerie Les Trois Platanes Nyons

dernière mise à jour : 2022-11-14 par

Détails Catégories d’évènement: Drme, Nyons Autres Lieu Nyons Adresse Nyons Drme Rue de la Maladrerie Les Trois Platanes Ville Nyons lieuville Rue de la Maladrerie Les Trois Platanes Nyons Departement Drme

Nyons Nyons Drme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nyons/

Noël aux 3 Platanes Nyons 2022-12-03 was last modified: by Noël aux 3 Platanes Nyons Nyons 3 décembre 2022 Drme Les Trois Platanes Rue de la Maladrerie Nyons Drme Nyons

Nyons Drme