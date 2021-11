NOËL AUTREMENT Èvres, 18 décembre 2021, Èvres.

2021-12-18 17:30:00 17:30:00 – 2021-12-18

Èvres Meuse Èvres

10 EUR

Marche nocturne organisée avec l’Argonne Club Triaucourt

Ânes et calèche pour les petits et grands

Concert : UNDER THE WILLOW

Restauration et buvette

17h30 : départ de la marche à la Grange Culturelle d’Ânes Art’Gonne : 6 ou 7km, ravitaillement, boissons chaudes

20h : retour à Evres, collation et concert d’Under the Willow !

Si possible, apporter votre gobelet, lampes frontales disponibles à l’achat sur place.

L’évènement est gratuit pour les -18ans.

+33 6 78 55 86 08 http://anesartgonne.free.fr/crbst_4.html

Anes Art’Gonne

dernière mise à jour : 2021-11-26 par