Romanèche-Thorins Romanèche-Thorins Romanèche-Thorins, Saône-et-Loire Noël au zoo à Touroparc Romanèche-Thorins Romanèche-Thorins Catégories d’évènement: Romanèche-Thorins

Saône-et-Loire

Noël au zoo à Touroparc Romanèche-Thorins, 18 décembre 2021, Romanèche-Thorins. Noël au zoo à Touroparc Touroparc 400 rue du parc Romanèche-Thorins

2021-12-18 – 2021-12-23 Touroparc 400 rue du parc

Romanèche-Thorins Saône-et-Loire Romanèche-Thorins Viens t’amuser à Touroparc pendant les vacances de Noël.

– Jeu des cadeaux perdus : les cadeaux du Père Noël ont disparu, il va falloir l’aider à les retrouver. Tous les jours de 10h à 17h.

– Venue du Père Noël les 18, 19, 20, 21, 22 et 23 décembre 2021.

– Goûter de Noël : boissons chaudes, gaufres, papillotes.

Animations ouvertes à tous. information@touroparc.com +33 3 85 35 51 53 http://www.touroparc.com/ Viens t’amuser à Touroparc pendant les vacances de Noël.

– Jeu des cadeaux perdus : les cadeaux du Père Noël ont disparu, il va falloir l’aider à les retrouver. Tous les jours de 10h à 17h.

– Venue du Père Noël les 18, 19, 20, 21, 22 et 23 décembre 2021.

– Goûter de Noël : boissons chaudes, gaufres, papillotes.

Animations ouvertes à tous. Touroparc 400 rue du parc Romanèche-Thorins

dernière mise à jour : 2021-12-13 par

Détails Catégories d’évènement: Romanèche-Thorins, Saône-et-Loire Autres Lieu Romanèche-Thorins Adresse Touroparc 400 rue du parc Ville Romanèche-Thorins lieuville Touroparc 400 rue du parc Romanèche-Thorins