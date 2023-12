Noël au zoo 2023 Parc zoologique de Paris Paris, 23 décembre 2023 10:00, Paris.

Du samedi 23 décembre 2023 au dimanche 07 janvier 2024 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 10h00 à 17h00

.Tout public. payant

Venez célébrer la période des fêtes au Parc zoologique de Paris. Du 23 décembre 2023 au 7 janvier 2024.

Des cadeaux pour les animaux

Faites plaisir aux animaux du parc en leur confectionnant de beaux cadeaux avec lesquels ils se régaleront. Puis, tout au long de la journée, observez les soigneurs jouer les pères Noël lorsqu’ils distribueront vos cadeaux aux animaux (se référer au planning d’animations sur place).

Durant toutes les vacances (car oui, même après Noël, c’est tous les jours la fête au Parc zoologique de Paris !), à 11 h 30 – Salle Achille Urbain. Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Le Bingo de Noël

Que serait Noël sans cadeaux ? Pour tenter de gagner des lots offerts par notre boutique, participez à notre Bingo spécial ! Tous les jours à 14 h 30 – Nombre de places limité – Inscription sur place.

La boîte aux lettres du Père Noël

Et si vous profitiez de cette période pour nous faire part de vos souhaits pour les animaux ? Nos agents et animateurs mettront à votre disposition cartes postales et crayons, pour que vous puissiez transmettre vos vœux. Une boîte aux lettres spéciale sera installée sur le parvis.

Une bûche de Noël pour le repas des animaux ?

Que mangent les animaux au parc ? Auront-ils un menu spécial pour Noël ? Pour le savoir, assistez chaque jour aux nourrissages d’animaux commentés par les soigneurs ou les animateurs scientifiques. Horaires des animations disponibles sur place.

Et pour finaliser vos achats de Noël !

Plein d’idées de cadeaux pour tous vous attendent à la boutique. Ne manquez pas notre collection à l’effigie de nos animaux !

Parc zoologique de Paris Route de la Ceinture du Lac 75012 Paris

Contact : https://www.mnhn.fr/fr/evenement/noel-au-zoo-2023#:~:text=Du%2023%20d%C3%A9cembre%202023%20au%207%20janvier%202024.,dernier%20acc%C3%A8s%20%C3%A0%2016%20h).

MNHN fg Grandin Le singe fete noel au zoo de Paris