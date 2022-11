Noël au Village à Souffelweyersheim Souffelweyersheim Souffelweyersheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Noël au Village à Souffelweyersheim Souffelweyersheim, 18 décembre 2022, Souffelweyersheim. Noël au Village à Souffelweyersheim

Bas-Rhin Chalets de Noël, décorations, bredle et vin chaud : rendez-vous à Souffelweyersheim pour flâner dans les allées de ce joli marché de Noël et acheter vos derniers cadeaux dans une ambiance féérique et chaleureuse. L’ensemble des bénéfices des ventes réalisées sera reversé à une association caritative, alors n’hésitez pas à vous faire plaisir ! Vous pourrez également profiter d’un petit concert à l’église Saint-Georges. Souffelweyersheim

