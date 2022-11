Noël au Prieuré Anzy-le-Duc, 3 décembre 2022, Anzy-le-Duc.

Noël au Prieuré

Prieuré d’Anzy-le-Duc Anzy-le-Duc Saône-et-Loire

2022-12-03 – 2022-12-04

Anzy-le-Duc

Saône-et-Loire

Anzy-le-Duc

EUR Cette année les producteurs et artisans d’art ont répondu présents au marché de Noël d’Anzy-le-Duc Ils seront une cinquantaine à présenter de quoi vous régaler : chocolats, huîtres, champagne, viande bio, pesto, terrines, vins, bières, etc. et de quoi faire toutes sortes de cadeaux pour Noël: mosaïques, tableaux, bois tourné, bijoux, pochettes, pots colorés, carterie, etc. Vous pourrez aussi acheter votre sapin de Noël !

Pour les enfants, les « Mascottes Féeries » seront présentes avec Minion et Yoyo le samedi de 16h à 19h et le dimanche, ce sera Mickey et Minnie avec leur costume de Noël qui seront là de 11h à 14h.

Roland Tèche et son accordéon nous accompagnera le temps du Marché.

Et Bien sûr la buvette du Comité vous proposera tout au long du marché son vin chaud, ses gaufres et des sandwich raclette !

comitedesfetesanzyleduc@gmail.com +33 6 11 60 68 00

Anzy-le-Duc

