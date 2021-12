NOËL AU PORT Le Mans, 18 décembre 2021, Le Mans.

Port du Mans 101, Quai Amiral Lalande Le Mans

2021-12-18 16:00:00 – 2021-12-18 21:00:00

Le Mans Sarthe

Noël au Port !

Une après-midi joyeuse et festive !

Au programme : de 16h à 21h : animations et restaurations sucrées et salés sur place.

-16h à 18h : animations musicales, tatouages, maquillages…

-17h30 à 18h : Balade aux lampions

-À 18h : arrivée du Père Noël sur son bateau-traineau.

-À 18h30 : Déambulation au départ de la Capitainerie pour assister au Temps fort inédit de ce Noël 2021, l’Embrasement du port par la compagnie les Commandos Percu, avec un grand spectacle sonore et pyrotechnique sur l’Île-aux-Planches : un concert de feu qui devrait éblouir avec une performance de percussions.

Renseignements : Service du Développement et de l’Action Culturels 02 43 47 36 52.

Rendez-vous au Mans samedi 18 décembre pour Noël au Port.

Port du Mans 101, Quai Amiral Lalande Le Mans

