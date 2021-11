Noël au Pays des bûcherons Grendelbruch, 11 décembre 2021, Grendelbruch.

Noël au Pays des bûcherons Grendelbruch

2021-12-11 – 2021-12-12

Grendelbruch 67190 Grendelbruch

En attendant Noël qu’il est convivial de passer un moment à Grendelbruch, cette petite commune de moyenne montagne !

Découvrez les produits des artistes et artisans locaux et réchauffez-vous avec un bon vin chaud ! Appréciez le calendrier de l’avent aux fenêtres de l’école qui vous servira de décompte du temps de l’avent et plusieurs saynètes seront installées dans l’esprit de Noël.

Dans l’église, les bénévoles ont préparé une magnifique crèche animée à partir du 1er décembre !

Vivez un moment de convivialité à l'occasion de ce petit marché de Noël riche de produits des artistes et artisans locaux et réchauffez-vous avec un bon vin chaud !

