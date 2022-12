Noël au Parc zoologique de Paris Parc zoologique de Paris Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Noël au Parc zoologique de Paris Parc zoologique de Paris, 17 décembre 2022, Paris. Du samedi 17 décembre 2022 au dimanche 01 janvier 2023 :

. gratuit Activités et animations gratuites avec le billet d’entrée

À l’occasion des fêtes de fin d’année, découvrez l’espace dédié à Noël avec de nombreuses activités gratuites et en bonus trois dimanches féériques pour vous divertir et retrouver votre âme d’enfant ! PROGRAMME EN JOURNÉE, SUR LE PARVIS DE L’ENTRÉE Redevenez un enfant avec les jeux en bois !

Partagez des moments de rire en famille ou entre amis en vous affrontant sur différents jeux traditionnels : quatre en ligne, Birinic, ou encore table à glisser. Interdit aux mauvais joueurs !

En libre accès de l’ouverture jusqu’à la fermeture du parc. La Tanière des petits loups

Cet espace dédié aux plus jeunes leur offre la possibilité de se divertir avec des livres amusants, de faire des constructions en bois ou bien de profiter des coussins pour une petite sieste !

En libre accès de l’ouverture jusqu’à la fermeture du parc. Tous les samedis, c’est maquillage gratuit !

Grâce aux maquilleuses professionnelles de l’école de cosmétique SLA Academy, offrez la possibilité à vos enfants en quelques coups de pinceau, de se transformer en un redoutable lion, une jolie princesse ou en un lutin malicieux !

Uniquement les samedis de 11 h 30 à 16 h. Le Bingo de Noël

Que serait Noël sans cadeaux ? Pour tenter de gagner des lots offerts par notre boutique, participez à notre grand jeu. Tous les participants repartiront avec un cadeau !

Tous les jours à 14 h 30 – Nombre de places limité – Inscription sur place. Règlement du bingo à télécharger ici La pause gourmande

Pour vous réchauffer, la terrasse du Parvis de Noël vous propose chocolat et vin chaud ainsi qu’une offre sucrée et salée. Au menu : hotdog, bretzel, pommes de terre grenaille ou bien encore crêpe au chocolat.

Détail de l’offre sur place. Et pour finaliser vos achats de Noël

Plein d’idées de cadeaux pour tous vous attendent à la boutique. Ne manquez pas notre collection à l’effigie de nos animaux ! SUR LE PARCOURS DE VISITE Le Noël des animaux

Faites plaisir aux animaux du parc en leur confectionnant de beaux cadeaux avec lesquels ils se régaleront. Puis tout au long de la journée, observez les soigneurs jouer les pères Noël lorsqu’ils distribueront vos cadeaux aux animaux.

Du 17 au 25 décembre, à 11 h 30 – Salle Achille Urbain. Nombre de places limité – Inscription sur place. Une bûche de Noël pour le repas des animaux ?

Que mangent les animaux au parc ? Auront-ils un menu spécial pour Noël ? Pour le savoir, assistez chaque jour aux nourrissages d’animaux commentés par les soigneurs ou les animateurs scientifiques.

Horaires de ces animations disponibles sur place. EXCEPTIONNEL ! LES FÉERIES AU ZOO De 17 h à 18 h 30 : dimanche 18 décembre 2022 ;

dimanche 25 décembre 2022 ;

et dimanche 1er janvier 2023. À la fermeture du parcours de visite, prolongez votre expérience en participant au décompte de l’illumination du sapin de Noël avant d’assister à un spectacle lumineux et original de la compagnie Zizanie, Lighting jugglers.

Gratuit. 5×2 billets à gagner, vous avez jusqu’au jeudi 14 janvier pour tenter votre chance : Parc zoologique de Paris Route de la Ceinture du Lac 75012 Paris Contact : https://www.parczoologiquedeparis.fr/fr/agenda/noel-au-zoo-2022-3607 https://www.parczoologiquedeparis.fr/fr/agenda/noel-au-zoo-2022-3607?mtm_campaign=pzp_noel_decembre_2022&mtm_source=QueFaireàParis&mtm_medium=blog-post&mtm_content=__&mtm_group=achat-media&mtm_kwd=

F-G Grandin – MNHN Noël Suricates au Parc Zoologique de Paris

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Parc zoologique de Paris Adresse Route de la Ceinture du Lac Ville Paris lieuville Parc zoologique de Paris Paris Departement Paris

Parc zoologique de Paris Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Noël au Parc zoologique de Paris Parc zoologique de Paris 2022-12-17 was last modified: by Noël au Parc zoologique de Paris Parc zoologique de Paris Parc zoologique de Paris 17 décembre 2022 Parc zoologique de Paris Paris Paris

Paris Paris