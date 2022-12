Noel au parc canin Will Go To Park Condé-en-Normandie Condé-en-Normandie Catégories d’évènement: Calvados

Condé-en-Normandie

Noel au parc canin Will Go To Park Condé-en-Normandie, 17 décembre 2022, Condé-en-Normandie. Noel au parc canin Will Go To Park

Lénault La Fosse Condé-en-Normandie Calvados La Fosse Lénault

2022-12-17 17:00:00 – 2022-12-17 22:00:00

La Fosse Lénault

Condé-en-Normandie

Calvados Le samedi 17 et le dimanche 18 décembre le parc canin Will to go Park se transforme en véritable village de Noel. Au programme : Petits tours en chiens de traineau (sur réservation/places limitées)

Marché de Noel

Petits tours de poney

Photo avec la Mère et le Père Noel

Restauration/Boissons chaudes

Tire d’erable Entrée sans activités

Adulte : 11€

Adulte supplémentaire : 6€

Enfant – 8 ans : 4€ Entrée avec activités

Adulte : 16€

Adulte supplémentaire : 11€

1 activité enfant – 8 ans : 9€

2 activités enfant – 8ans : 12€ Le samedi 17 et le dimanche 18 décembre le parc canin Will to go Park se transforme en véritable village de Noel. Au programme : Petits tours en chiens de traineau (sur réservation/places limitées)

Marché de Noel

Petits tours de poney

Photo avec la Mère et le Père Noel

Restauration/Boissons chaudes

Tire d’erable Entrée sans activités

Adulte : 11€

Adulte supplémentaire : 6€

Enfant – 8 ans : 4€ Entrée avec activités

Adulte : 16€

Adulte supplémentaire : 11€

1 activité enfant – 8 ans : 9€

2 activités enfant – 8ans : 12€ +33 6 62 80 95 08 Flavien Deletre

La Fosse Lénault Condé-en-Normandie

dernière mise à jour : 2022-11-23 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Condé-en-Normandie Autres Lieu Condé-en-Normandie Adresse Condé-en-Normandie Calvados La Fosse Lénault Ville Condé-en-Normandie lieuville La Fosse Lénault Condé-en-Normandie Departement Calvados

Condé-en-Normandie Condé-en-Normandie Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/conde-en-normandie/

Noel au parc canin Will Go To Park Condé-en-Normandie 2022-12-17 was last modified: by Noel au parc canin Will Go To Park Condé-en-Normandie Condé-en-Normandie 17 décembre 2022 Calvados Condé-en-Normandie Lénault La Fosse Condé-en-Normandie Calvados

Condé-en-Normandie Calvados